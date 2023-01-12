بغداد 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسودَّع المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج 25، بعد خسارته من المنتخب العماني 1 - 2، في المباراة التي لعبها الفريقان اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.وفي ذات الصدد، تأهل المنتخب العراقي إلى نصف نهائي البطولة أولاً في صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على المنتخب اليمني 5 - 1، ليرافقه المنتخب العماني ثانياً بفارق الأهداف، في حين ودَّع المنتخب اليمني البطولة برفقة المنتخب السعودي.// انتهى //20:28ت م0201