رياضي / الأخضر يودِّع كأس الخليج 25.. والعراق وعمان لنصف النهائي
الخميس 1444/6/19 هـ الموافق 2023/01/12 م واس
بغداد 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس
ودَّع المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج 25، بعد خسارته من المنتخب العماني 1 - 2، في المباراة التي لعبها الفريقان اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.
وفي ذات الصدد، تأهل المنتخب العراقي إلى نصف نهائي البطولة أولاً في صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على المنتخب اليمني 5 - 1، ليرافقه المنتخب العماني ثانياً بفارق الأهداف، في حين ودَّع المنتخب اليمني البطولة برفقة المنتخب السعودي.
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20:28ت م
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