الرباط 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 1.8 %، مسجلاً 10.162,67 نقطة.وتقدَّم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 2.09 % ليستقر عند 10.162,67 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 2.06 % مسجلاً 772,78 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 154 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 533 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:33ت م0202