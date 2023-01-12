جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة " إكسبو الحج" المقام في جدة، وذلك من خلال التعريف بخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.وتتضمَّن المشاركة تقديم نبذة للزوّار عن أحدث سيارات الإسعاف للدفع الرباعي المجهزة بأحدث التجهيزات والمواصفات المعتمدة في سيارات الإسعاف المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيزها بجميع الأنظمة المعمول بها في غرفة عمليات الهلال الأحمر، بحيث ترتبط تلك المركبات بأنظمة غرف العلميات؛ مما يسهم في عملية تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.كما قدمت الهيئة للزوار، نبذة عن عمل الهيئة وخصوصاً الإسعافات الأولية، وعرض للآليات الجديدة الخاصة بالهلال الأحمر السعودي؛ منها باص "طويق" المخصص لنقل الإصابات المتعددة بسعة 10 إصابات،وتتوفر فيه كامل الأجهزة الطبية وحقائب إسعافية متكاملة وأجهزة صدمات كهربائية، بجانب وجود فريق طبي ومتطوعين مدربين على أعلى مستوى بشأن سرعة التحرك لعمل الإسعافات الأولية، وذلك في إطار تأمين العارضين والزوار، والاستعداد لأي حالة طارئة.// انتهى //20:48ت م0203