رياضي / المطية "الراسية" الأسرع في الأشواط الصباحية بسباق الهجن فئة الحيل والزمول في مهرجان الإبل
الخميس 1444/6/19 هـ الموافق 2023/01/12 م واس
الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس
حَقَّقَت المطية "الراسية" للعماني حمد الوهيبي، أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة الحيل والزمول بزمن 12:54:754 دقائق ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: محمد القحطاني، حمد الكواري، محمد الكتبي، سالم العامري، سعيد المري، مفلح البلوي، محمد المريخي، محمد الدوسري.
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21:05ت م
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