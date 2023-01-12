الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسحَقَّقَت المطية "الراسية" للعماني حمد الوهيبي، أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة الحيل والزمول بزمن 12:54:754 دقائق ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: محمد القحطاني، حمد الكواري، محمد الكتبي، سالم العامري، سعيد المري، مفلح البلوي، محمد المريخي، محمد الدوسري.// انتهى //21:05ت م0204