الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسدشَّن المتسابقون اليوم الخميس ، منافسات المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية 2023م،التي كانت عبارة عن مرحلة ماراثونية من شيبة حتى الربع الخالي، وذلك لمسافة 424 كلم، منها 151 لمرحلة الربط، و273 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.وأكمل الفرنسي سيباستيان لوب، سائق فريق "البحرين ريد إكستريم"، تميّزه بالحصول على المركز الأول في هذه المرحلة عن فئة السيارات،بزمن ساعتين و56 دقيقة و14 ثانية، متفوقاً على الفرنسي غيرلان شيشري،سائق فريق "جي سي كيه موتور سبورت" بدقيقتين و16 ثانية، فيما وصل السويدي ماتياس إكستروم، سائق فريق "أودي" ثالثاً، بفارق دقيقتين و25 ثانية عن المتصدر.وواصل القطري ناصر العطية، سائق فريق "تويوتا غازو" تصدُّرَه الترتيب العام لهذه الفئة، بفارق ساعة و21 دقيقة عن البرازيلي مورايس سائق فريق "أوفر درايف"، وساعة و30 دقيقةً عن الفرنسي سيباستيان لوب، صاحب المركز الثالث.وأحرز الأجنتيني لوتشيانو بينافيديس، درّاج فريق "هوسكفارنا"، المرتبة الأولى في فئة الدراجات النارية، بواقع ساعتين و57 دقيقة 59 ثانية، تلاه الأسترالي دانيال ساندرز، درّاج فريق "ريد بُل غاز غاز" ثانياً، بفارق دقيقة و38 ثانية، فيما حلّ الأسترالي توبي برايس، درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم" ثالثاً، بفارق دقيقة و56 ثانية.ونال الأمريكي سكايلر هاوز، درّاج فريق "هوسكفارنا" المركز الأول في الترتيب العام، بفارق 28 ثانية، مستعيداً بها الصدارة مجدداً على حساب الأسترالي توبي برايس، صاحي المركز الثاني، فيما جاء الأرجنتيني كيفين بينافيديس، سائق "ريد بُل كيه تي إم" ثالثاً، بفارق دقيقتين و44 ثانية.وتمكَّن البرازيلي مارسيلو ميديروس، درّاج فريق "تاجواتور ريسينغ"، من الحصول على المركز الأول في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، مسجلاً 3 ساعات و50 دقيقة و47 ثانية، يليه الفرنسي أليكساندر غيرو، درّاج فريق "ياماها"، بفارق 6 دقائق و9 ثوانٍ، ومن خلفهما الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو، درّاج فريق "دراج أون رالي" ثالثاً، بفارق 8 دقائق و36 ثانية.ووسَّع الفرنسي أليكساندر غيرو، الفارق الزمني بينه وبين الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو، صاحب المركز الثاني إلى ساعةٍ و20 دقيقة و23 ثانية، فيما حلَّ الأمريكي بابلو كوبيتي، درّاج فريق "ديل أمو سبورتس باي موتول" في المركز الثالث، بفارق ساعتين و7 دقائق عن المتصدر.وقرَّر مانويل أندوخار، درّاج فريق "7240" الانسحاب، بعد تعرّض درّاجته إلى مشكلة ميكانيكية بعد 70 كلم من بداية المرحلة الخاصة،التي عجز عن إصلاحها، حيث كان أندوخار يحتل المركز الثالث في الترتيب العام قبل انطلاق هذه المرحلة.واستطاع سائقو فريق "ياماها"، حصد المراكز الثلاثة في الجولة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية 2023م، وذلك في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3"، بعدما أحرز البرتغالي ريكاردو بوريم، المركز الأول، بزمن 3 ساعات و19 دقيقة و11 ثانية، متفوقاً على مواطنه جواو فيريرا، بفارق 20 ثانية فقط، يليهما التشيلي إغناسيو كازال في المركز الثالث، بفارق 22 ثانية.وخطف الأمريكي أوستن جونز، صدارة الترتيب العام لفئة "الكوادز"، تلاه مواطنه وزميله في الفريق سيث كوينتيرو في المركز الثاني، بفارق 55 دقيقة و54 ثانية، فيما تراجع البلجيكي غيوم دو ميفيوس سائق فريق "جي رالي" إلى المركز الثالث، بفارق ساعةٍ 28 دقيقة، بعدما كان متصدراً؛ وذلك بسبب تعرّضه لمشكلةٍ ميكانيكية بعد 41 كلم.واستطاع الليتواني روكاس باسيوشكا، سائق فريق "ريد بُل كان أم"، تسجيل الزمن الأسرع في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، بواقع 3 ساعات و25 دقيقة و13 ثانية، متفوقاً على البولندي إيريك غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا رالي تيم"، بفارق 37 ثانية، فيما حلَّ والده ثالثاً بفارق دقيقتين و14 ثانية.وعزَّز الليتواني باسيوشكا مكانه في صدارة الترتيب العام، بفارق 4 دقائق و17 ثانية عن إيريك غوكزال، وفارق 14 دقيقة و18 ثانية عن ماريك غوكزال صاحب المركز الثالث.ونجح الهولندي مارتن فان دينبرينك، في الفوز بالمركز الأول في فئة الشاحنات، بواقع 3 ساعات و39 دقيقة و52 ثانية، تبعه التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق "إم إم تكنولوجي"، بفارق 19 دقيقة و8 ثوانٍ، فيما حلَّ الهولندي باسكال دو بار سائق فريق "ريوالد داكار" في المرتبة الثالثة، بفارق 18 دقيقة و18 ثانية.وتصدَّر الهولندي يانوس فان كاستيرين الترتيب العام لفئة الشاحنات، فيما جاء مواطنه مارتن فان دينبرينك ثانياً، بفارق دقيقةٍ واحدة و12 ثانية، وحافظ التشيكي مارتن ماسيك على المرتبة الثالثة، بفارق 47 دقيقة و46 ثانية عن المتصدر.وتبدأ غداً الجمعة منافسات الجولة الثانية عشرة، وذلك في القسم الثاني من مرحلة ماراثون الربع الخالي،التي ستكون من الربع الخالي إلى شيبة، ولمسافة 373 كلم، منها 188 كلم لمرحلة الربط، و185 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.// انتهى //21:15ت م0206