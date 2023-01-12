شقراء 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسوقَّع المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمَّاخ، ووكيل جامعة شقراء للتطوير والجودة الدكتور منصور بن سعيد المالكي - اليوم- اتفاقيات لاعتماد (15) برنامجًا أكاديميًّا, وذلك بمقر الجامعة بشقراء.وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في مايو الماضي لاعتماد (29) برنامجًا أكاديميًّا من برامج الجامعة، وشملت توقيع (15) برنامجًا أكاديميًّا وهي: (بكالوريوس الهندسة المدنية وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بالدوادمي، وبكالوريوس التمريض وبكالوريوس المختبرات الطبية وبكالوريوس العلاج الطبيعي من كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، وبكالوريوس المختبرات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، وبكالوريوس التمريض وبكالوريوس المختبرات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، وبكالوريوس إدارة الأعمال وبكالوريوس المحاسبة وبكالوريوس إدارة مالية من كلية إدارة الأعمال بعفيف، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية وبكالوريوس القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية وبكالوريوس القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ على رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما للوصول إلى أعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.يذكر أن جامعة شقراء تُعدُّ إحدى الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.// انتهى //21:16ت م0207