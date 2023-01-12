ثقافي / الإيسيسكو والمكتبة الوطنية المغربية تبحثان تطوير التعاون الثنائي
الخميس 1444/6/19 هـ الموافق 2023/01/12 م واس
الرباط 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس
التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الدكتور محمد الفران، حيث بحثا تطوير التعاون الثنائي، خاصة في موضوع تنظيم مؤتمر دولي حول مستقبل المكتبات ورقمنتها.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور المالك أهميةَ تطوير المكتبات في العالم الإسلامي عبر استثمار إمكانات التكنولوجيا الحديثة، لتساير العصر وتستمر في نشر المعرفة، وتساعد في مواجهة التحديات المستقبلية.
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