الرباط 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الدكتور محمد الفران، حيث بحثا تطوير التعاون الثنائي، خاصة في موضوع تنظيم مؤتمر دولي حول مستقبل المكتبات ورقمنتها.وخلال اللقاء، أكد الدكتور المالك أهميةَ تطوير المكتبات في العالم الإسلامي عبر استثمار إمكانات التكنولوجيا الحديثة، لتساير العصر وتستمر في نشر المعرفة، وتساعد في مواجهة التحديات المستقبلية.// انتهى //21:37ت م0212