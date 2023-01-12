طرابلس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واساُختتمت في العاصمة الليبية طرابلس - اليوم- أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية.وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في ختام المتلقى :" إنّه لن تكتمل المصالحة إلا بحكومة موحَّدة ونظام اقتصادي واجتماعي وسياسي موحَّد،ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم للتوصل إلى حلول".وأكد أنَّ الأمم المتحدة تدعم المصالحة الوطنية في ليبيا، وأنه يعدُّ مشروعاً مهماً وخطوة جيدة، مشيراً إلى أنَّه سيجتمع باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال يومين في سرت.من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي أنَّ الملتقى التحضيري للمصالحة لا يوجد فيه قرارات، بل مقترحات للوصول إلى المؤتمر الجامع خلال شهرين أو ثلاثة.// انتهى //22:55ت م0215