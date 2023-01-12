القاهرة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسفاز فريق غزل المحلة على ضيفه فريق إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق الأهلي مع ضيفه فريق المصري البورسعيدي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى ٣١ نقطة متصدراً بها جدول المسابقة، كما ارتفع رصيد المصري إلى ١٨ نقطة في المركز الثامن.//انتهى//23:21ت م0221