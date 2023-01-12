القدس المحتلة 19 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 12يناير 2023م واساستشهد شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الشاب فخري نزال استشهد متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية ليرتفع عدد شهداء بلدة قباطية في جنين اليوم إلى اثنين.وأكدت أن باستشهاد فلسطينيين في جنين يرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية إلى ثلاثة شهداء وعدة جرحى.// انتهى //23:28ت م0222