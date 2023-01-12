الرياض 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسعُقد خلال اليوم الأخير الخميس من مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثانية ملتقى فرص الاستكشاف التعديني، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض.وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة أمام المستثمرين العالميين والمحليين، والتي سبق أن أعلنت عنها الوزارة تحت مظلة مبادرة "برنامج الاستكشاف المسرع"، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".وتشمل تفاصيل الفرص الاستثمارية عددًا من رخص الكشف لموقع "الردينية"، الذي تبلغ مساحته أكثر من 78 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة، وموقع "أم حديد" الذي تبلغ مساحته أكثر من 246 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً كبيراً من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، وموقع "جبل إدساس" بمساحة تزيد على 121 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب غنية من خام الحديد، وموقع "بئر عمق" في المدينة المنورة الذي تزيد مساحته عن 187 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب من خام النحاس والزنك، وكذلك موقع "جبل الصهايبة" في منطقة عسير الذي تزيد مساحته على 283 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، بالإضافة إلى موقع "محدد" الذي يغطي مساحة تصل إلى 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص. وحظي الملتقى بمشاركة أفضل الشركات الدولية في مجال الاستكشاف التعديني والشركات الاستثمارية الوطنية المهتمة في قطاع التعدين، بهدف دعم إنشاء تحالفات إستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية، وتطوير البيئة التنافسية في القطاع، إلى جانب نقل أفضل الخبرات الفنية وتحفيز فرص اكتشاف المناجم الجديدة في المملكة.// انتهى //01:12ت م0006