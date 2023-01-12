الرباط 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء الخميس، وزير خارجية جمهورية توغو روبرت دوسي، الذي يزور الرباط حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //01:16ت م0007