جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسبدأت قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، مساء أمس ، استقبال زوار مهرجان شتاء جازان 23 والمقام تحت شعار " أجمل وأدفا "، والذي يستمر لمدة شهرين.واستقبلت قرية جازان التراثية زوارها بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، والعروض والألعاب الشعبية والرقصات الفلكلورية التي تستهدف العائلات والاطفال .وتقدم القرية في كل عام إضافةً جديدة بإبراز النماذج الحية والواقعية للبيئة الجازانية بطريقة تعايش أبنائها، وقد حققت إقبالاً لافتا للزوار من أجل الاستمتاع بالتراث والجلوس والتعايش مع طقوسها المختلفة التي تخاطب الماضي بكل تفاصيله حيث تضم البيت الجبلي والبيت التهامي والبيت الفرساني ، والسوق الشعبي الذي يتم خلاله عرض المنتوجات الحرفية والصناعات اليدوية التي تشتهر بها منطقة جازان.// انتهى //03:46ت م0010