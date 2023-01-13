عام / استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العام
الجمعة 1444/6/20 هـ الموافق 2023/01/13 م واس
القدس المحتلة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس
وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري .
وقالت وزارة الصحة في بيان إن من بين الشهداء الثمانية الذين استشهدوا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ بداية العام ثلاثة أطفال بالإضافة لإصابة العشرات بجروح.
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