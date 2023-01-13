القدس المحتلة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسوثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري .وقالت وزارة الصحة في بيان إن من بين الشهداء الثمانية الذين استشهدوا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ بداية العام ثلاثة أطفال بالإضافة لإصابة العشرات بجروح.// انتهى //04:00ت م0011