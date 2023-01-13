واشنطن 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسوقعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية جزر مارشال أمس مذكرة تفاهم للتأكيد على الشراكة الوثيقة والمستمرة بشأن مستويات وأنواع المساعدة الأمريكية المستقبلية المطلوبة لجمهورية جزر مارشال.وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص جوزيف يون وقع المذكرة عن الولايات المتحدة، ووقع وزير الخارجية والتجارة كيتلانج كابوا عن جمهورية جزر مارشال.وتم التوقيع على مذكرة التفاهم كجزء من مفاوضات ميثاق الارتباط الحر وللتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الخاصة بين البلدين.// انتهى //07:01ت م0015