بورت مورسبي 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسالتقى رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب، في العاصمة بورت مورسبي، نظيره رئيس الوزراء الأسترالي انتوني البانيزي، حيث تناولت المباحثات الثنائية العلاقات بين البلدين وبعض الملفات ذات الاهتمام المشترك.كما ألقى رئيس الوزراء ألبانيزي أمس الخميس خطاباً تاريخياً في برلمان بابوا غينيا الجديدة تناول فيه العلاقات القوية بين البلدين وضرورة تعزيزها في شتى المجالات، داعيا إلى اختتام سريع للمفاوضات حول اتفاق أمن ثنائي بين البلدين.ويعد ألبانيزي أول رئيس حكومة أجنبي يخاطب برلمان دولة بابوا غينيا الجديدة الواقعة في منطقة المحيط الهادئ منذ تأسيس البلاد.// انتهى //07:15ت م0016