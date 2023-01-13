المدينة المنورة 20 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 13 يناير 2023م واسشاركت غرفة المدينة المنورة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج 2023 في نسخته الثانية بتنظيم وزارة الحج والعمرة المنعقد بمحافظة جدة بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واستعراض الإجراءات والحلول المبتكرة التي ستسهل وصول ضيوف الرحمن إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج والعمرة بكل سهولة ويسر .وتضمن ( إكسبو الحج ) العديد من ورش العمل والمعارض المصاحبة بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وعدداً من الوزراء والسفراء لدى المملكة وبمشاركة 81 متحدثا من صناع القرار ورواد الأعمال والمبتكرين من القطاعين الخاص والعام من داخل المملكة وخارجها تحت سقف واحد لمناقشة الأنشطة والحلول التي تسعى إليها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الغير ربحي لتحقيق التكامل بين الجهات كافة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة بما يحقق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 في زيادة الطاقة الاستيعابية لاستضافة 15 مليون معتمر من الخارج بحلول عام 2025 م ، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه والمساهمة في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية .وعلى هامش افتتاح المؤتمر دُشنت هويتي " صنع في مكة " و " صنع في المدينة المنورة " التي تعكس جودة المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً وتحقق رؤية برنامج " صنع في السعودية " في جعل المنتج الوطني المفضل لدى المستهلكين المحليين والعالميين وترسيخ امتيازات المملكة من قدرات وإمكانات في الصناعة ، بالإضافة إلى رفع معدل نمو الاقتصادي الوطني بما يحقق مستهدفات الرؤية الواعدة 2030 .وتأتي مشاركة غرفة المدينة المنورة تعزيزاً للشراكة الثلاثية " منافع " التي أطلقتها غرفة مكة المكرمة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وغرفة المدينة المنورة بهدف تحويل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي .// انتهى //07:30ت م0017