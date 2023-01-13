ألاباما 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسلقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في وسط ولاية ألاباما الأمريكية أمس بسبب عواصف رعدية وإعصار اجتاح المنطقة وفق مسؤولون محليون.وأعلنت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي حالة الطوارئ في ست مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور وتالابوسا.ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات الآلاف بدون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.وألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار شارلوت دوجلاس الدولي.// انتهى //07:59ت م0019