سيئول 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسرفع البنك المركزي لكوريا الجنوبية، اليوم، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 3.5 في المئة، وذلك ضمن سياسته لمواجهة التضخم.وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البنك قرر في أول اجتماع لمجلس السياسات النقدية في العام الجديد، رفع المعدل القياسي لإعادة الشراء لمدة 7 أيام من 3.25 في المئة إلى 3.5 في المئة، وهي المرة السابعة التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة منذ إبريل الماضي، والعاشرة منذ أغسطس 2021؛ لتعزيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، ومكافحة ضغط التضخم المتصاعد.// انتهى //08:13ت م0020