القدس المحتلة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم عمليات التصعيد الإسرائيلي التي أسفرت أمس عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين خلال عمليات اقتحام واسعة لجنين والقدس بالضفة الغربية والتي تخللها اعتقال عشرات الفلسطينيين، لافتة النظر لتجديد الرئاسة الفلسطينية تحذيراتها من العواقب الخطيرة لعمليات التصعيد الإسرائيلي .وتحدثت عن اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو والذي طالبه بموقف أمريكي ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الخطوات أحادية الجانب، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الأمر الواقع التي يكرسها الاحتلال وسيواصل نضاله في المحافل الدولية، داعيًا الدول الأوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية .وتناولت صحف الجمعة تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن سيادة القانون هو جوهر تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، وأن توسيع المستوطنات، فضلا عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء، تؤدي إلى إثارة الغضب واليأس .واهتمت بتأكيد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرا على الإطلاق، رغم تواصل ظاهرة "النينيا" التي لها تأثير بارد على أنماط المناخ، وذلك بسبب ارتفاع متواصل في تركّز غازات الدفيئة وتراكم الحر .// انتهى //08:39ت م0022