القاهرة20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزراء الخارجية والذي تناول تكثيف التعاون المشترك في المجالات السياسية، وسبل تعزيز التنسيق الثنائي، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وعرجت على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكـذا التنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسطي المشترك.ورصدت صحف الجمعة إدانة مصر التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدة رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.// انتهى //09:37ت م0023