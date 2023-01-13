القدس المحتلة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددًا من الفلسطينيين بعد اقتحامها قرى وبلدات في الضفة الغربية .وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً في طوباس إضافة إلى اعتقال فلسطينيين في جنين بينهم أسير محرر واستولت على مركبته ، إلى جانب اقتحام مخيم الجلزون قرب رام الله واعتقال عددا من الفلسطينيين.في السياق ذاته وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 170 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري خلال عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية .// انتهى //09:44ت م0024