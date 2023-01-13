بكين 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واستراجعت الصادرات الصينية في شهر ديسمبر الماضي في ظل استمرار ضعف الطلب العالمي، والضغوط الاقتصادية الناجمة عن سياسة صفر كورونا.وأوضحت هيئة الجمارك الصينية اليوم أن الصادرات المقومة بالدولار تراجعت بنسبة 9ر9 في المئة في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت الصادرات في ديسمبر بنسبة 7ر8 في المئة مقارنة بالشهر السابق عليه، مشيرة إلى ارتفعت الصادرات خلال العام الماضي بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 6ر3 تريليونات دولار.وانخفضت الواردات الصينية بنسبة 5ر7 في المئة، في حين بلغ فائض الميزان التجاري الصيني 78 مليار دولار الشهر الماضي، بينما بلغ فائض الميزان التجاري خلال العام 878 مليار دولار.// انتهى //10:30ت م0025