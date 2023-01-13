طوكيو 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تراجع.وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 1.25 في المئة، ما يعادل 330.30 نقطة، ليصل إلى مستوى 26119.52 نقطة، فيما هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.27 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1903.08 نقاط.وحقق (نيكي) مكاسب أسبوعية بنسبة 0.56 في المئة، فيما ارتفع (توبكس) خلال الأسبوع بنسبة 1.46 في المئة.// انتهى //10:40ت م0026