اقتصادي / الأسهم اليابانية تغلق على تراجع
الجمعة 1444/6/20 هـ الموافق 2023/01/13 م واس
طوكيو 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس
أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تراجع.
وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 1.25 في المئة، ما يعادل 330.30 نقطة، ليصل إلى مستوى 26119.52 نقطة، فيما هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.27 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1903.08 نقاط.
وحقق (نيكي) مكاسب أسبوعية بنسبة 0.56 في المئة، فيما ارتفع (توبكس) خلال الأسبوع بنسبة 1.46 في المئة.
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