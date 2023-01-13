الرباط 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن اتفاق الحكومتين المغربية والإسبانية على عقد اجتماع قمة بين الحكومتين في الأول والثاني من فبراير المقبل.وتناقلت تحذير مجلس الأمن الدولي من الانقسام المستمر في السلطة التنفيذية في ليبيا، ودعوته لكل الفرقاء إلى ضرورة تذليل كافة العقبات المتبقية لإجراء الانتخابات العامة.وتناولت صحف الرباط المباحثات التي جرت بعمان بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السياسية الكستندر لافرينتيف، التي تركزت حول تثبيت الأمن والاستقرار بالجنوب السوري، ومواجهةتهريب المخدرات.وتطرقت إلى إعلان الولايات المتحدة واليابان، عن فتح مرحلة جديدة من تعاونهما في مجال الدفاع.وتابعت صحف المغرب الوضع الوبائي بالعالم، حيث نشرت إعلان منظمة الصحة العالمية عن رصد متحور جديد من سلالة أوميكرون ينتشر بدول القارة الأوروبية.// انتهى //10:47ت م0027