إسلام آباد 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توقيع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية لتمويل المشتقات النفطية بقيمة مليار دولار دعماً للاقتصاد الباكستاني.واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أعرب عن خالص شكر بلاده لقيادة المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم مستمر للشعب الباكستاني.وسلطت صحف الجمعة الضوء على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وتناولت المباحثات الهاتفية التي جرت أمس بين وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري والقائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في أفغانستان أمير خان متقي.وأخبرت صحف إسلام آباد عن تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عمليات التمشيط في أنحاء مختلفة من البلاد لملاحقة عناصر الخلايا الإرهابية.وعرجت على متفرقات منها إدانة منظمة التعاون الإسلامي الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية بأراضي أذربيجان، وإعلان الصين دعمها بقوة لمطالب أفريقيا بإصلاح مجلس الأمن الدولي والحصول على تمثيل دائم للقارة.// انتهى //11:49ت م0029