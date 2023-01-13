تونس 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المعيّنة حديثاً كلثوم بن رجب إلى تطبيق القانون على الجميع، داعيًا في السياق ذاته كل المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة المحتكرين.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.وخصصت صحف الجمعة حيزًا من اهتماماتها للحديث عن الوضع الوبائي بالعالم، حيث نشرت إعلان منظمة الصحة العالمية عن رصد متحور جديد من سلالة أوميكرون ينتشر بدول القارة الأوروبية.وكتبت صحف تونس عن ارتفاع حصيلة القتلى إثر الاشتباكات بين الجيش المالي والجماعات المسلحة التي وقعت أمس الأول، إلى 45 قتيلاً من الجانبين.// انتهى //11:52ت م0030