هلسنكي 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واستراجع الناتج المحلي الإجمالي الفنلندي في شهر نوفمبر الماضي؛ نتيجة تراجع نشاط قطاع الصناعة وتباطؤ قطاع الخدمات بدرجة أقل. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي أن ناتج الاقتصاد الوطني تراجع في نوفمبر، بنسبة سنوية تبلغ 4ر0 في المئة، بعد تسجيل نمو بنسبة 3ر0 في المئة في الشهر السابق عليه.وانخفض الناتج الاقتصادي الفنلندي في نوفمبر بنسبة 4ر0 في المئة بعد تراجعه بنسبة 5ر0 في المئة في الشهر السابق عليه.وكان الناتج الاقتصادي في فنلندا قد تراجع آخر مرة في شهر مارس 2022 .// انتهى //11:58ت م0031