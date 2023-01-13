جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد جريان السيول ، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة ، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وبيش، والدرب ، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.وأشار المركز إلى أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //13:19ت م0036