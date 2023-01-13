الرياض 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واستختتم غداً بطولة "كأس اتحاد البولو الإماراتي" التي ستجمع فريقان سعوديان هما أنكورا ولمار وذلك عند الـ4 مساءً، في نادي دبي للبولو والفروسية بدبي.وكان فريق أنكورا الذي يقوده الفارس خالد العمران قد وصل للنهائي بعد فوزه على فريق أبو ظبي في نصف النهائي، فيما تغلب فريق لمار الذي يقوده ريان العجاجي على فريق بن دري.وتعد بطولة "كأس اتحاد البولو الإماراتي" من البطولات القوية في اللعبة، وشهدت مشاركة 9 فرق عالمية، تضم عدداً من اللاعبين المحترفين لديهم خبرات ومهارات فنية عالية.// انتهى //13:33ت م0038