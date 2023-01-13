عرعر 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسحصلت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في الكلية التطبيقية، على اعتماد 9 دبلومات مهنية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بما يتوافق مع سوق العمل ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضحت الجامعة أن الدبلومات المعتمدة هي دبلوم التعدين ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب ودبلوم التجارة الإلكترونية ودبلوم تقنية المعلومات ودبلوم الموارد البشرية ودبلوم المحاسبة والضرائب ودبلوم إدارة وتنظيم الفعاليات ودبلوم إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد ودبلوم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.// انتهى //13:35ت م0039