جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واستفقّد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، عدداً من المشروعات السكنية في منطقة جازان ضمن مشاريع برنامج "سكني" والإسكان التنموي، كما زار عدداً من الجمعيات الأهلية المعنية بتوفير حلول الخدمات الاجتماعية والسكنية للأسر الأشد حاجة والاطلاع على جهودها في خدمة الأسر، وذلك ضمن زيارة معاليه للمنطقة.واطّلع البدير على سير العمل ومستوى الإنجّاز في موقع مشروع الشواجرة والذي يوفر 812 وحدة سكنية، للوقوف على تحديات المشروع وأسباب التأخر في التسليم، كما زار مشروع ضاحية الملك عبدالله "صرح التقنية" والذي يوفر 1236 وحدة سكنية للوقوف على الوحدات الجاهزة للتسليم والتأكد من جاهزيتها، وتفقد مشروع الراية الذي يوفر 496 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي للوقوف على سير العمل في المشروع وخطط التسليم النهائي للمستفيدين.واطلع معاليه على سير العمل في مشاريع الدرة 1 والدرة 2 واللؤلؤة 1، والتي توفر ما يزيد عن 600 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال والمسارعة في الإنجاز، كما وقف على الوحدات الجاهزة للتسليم في مشروع ربى العارضة والذي يوفر 198 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، الوقوف على سير العمل في مشروع فلل الوزارة بالقحمة والذي يوفر 164 وحدة سكنية، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الخدمية للمشاريع السكنية في جزيرة فرسان والتي توفر أكثر من 1700 وحدة سكنية.وشدد معاليه خلال زياراته للمشاريع على رفع مستوى الإنجاز والتقدم في المشاريع، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود في أعمال البنية التحتية والخدمات بما يلبي تطلعات المستفيدين من الأسر السعودية، مشدداً على أن الوزارة تتابع باستمرار إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية لضمان تنفيذها بجودة عالية وتسليمها في الوقت المحدد بما يتوافق مع تطلعات الأسر المستفيدة، وذلك ضمن جهود الوزارة في تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، مثمناً معاليه دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لإنجاز المشاريع السكنية والتنموية بما ينعكس على حياة الأهالي والأسر في المنطقة.وقام المهندس البدير خلال جولته في منطقة جازان بزيارة عدد من الجمعيات الأهلية، حيث زار جمعية الصديق لإكرام الموتى، كما زار جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن واطلع على جهود الجمعية في تدريب وتمكين الأسر الضمانية والأشد حاجة المستفيدة من الإسكان التنموي، مشيداً بما رآه خلال زيارته، كما زار جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بمدينة جيزان والمتخصصة بتوفير الخدمات الإسكانية للأسر الضمانية والأشد حاجة وبحث مع إدارة الجمعية سبل تعزيز التعاون والمشاركة بما يخدم الأهالي والأسر في المنطقة.كما زار معاليه جمعية بناء وتنمية "مساكن"، حيث دشن مركز التطوع داخل الجمعية واطلع على أبرز الخدمات التي تقدمها لمستفيدي الإسكان من الأسر الضمانية والأشد حاجة، إضافة إلى زيارة جمعية " كسوة الكاسي " التي تقدم خدمات الكساء والملابس للأسر الأشد حاجة في سبيل المشاركة المجتمعية، وتعد وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية الجهة الإشرافية لعمل هذه الجمعيات بما يتوافق مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكينها وتحقيق مستهدفاتها التي أنشأت من أجلها.وتفقد البدير عدداً من المشاريع التنموية خلال جولته في المنطقة، حيث زار ممر المشاة والذي يعتبر أحد مشاريع المشاركة المجتمعية لتحفيز القطاع الثاني للمشاركة في المشاريع التنموية، والحاضنات البلدية المنفذة لتسهيل حركة المتسوقين للواجهة البحرية بمدينة جيزان، كما تفقد معاليه مرافق الواجهة البحرية والشاطئ الرملي وممشى الشاطئ وملعب الكرة الشاطئية، والشارع الثقافي، واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار للواجهة البحرية التي تعد أكبر الواجهات البحرية في المملكة.يذكر أن منطقة جازان تضم 23 مشروعاً سكنياً توفر ما يزيد عن 7400 وحدة سكنية، إضافة إلى 19 مخططاً سكنياً في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، توفر أكثر من 32 ألف قطعة سكنية متنوعة تلائم تطلعات جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، مع مراعاة تنوّع الرغبات والقدرات والالتزام بالحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة عصري ومتكامل.// انتهى //14:24ت م0042