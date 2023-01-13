الخرطوم 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على استقبال رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت أمس بجوبا، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، واتفقا على تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالحريات الأربع، ووجها الجهات المختصة بالبلدين بدراسة تفاصيل بدء تنفيذ الاتفاقيات، وإنشاء قوة مشتركة لحماية الحدود منعاً للنشاطات السالبة وتأميناً للحدود.وأبرزت ترحيب المملكة ومصر في ختام الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي أمس بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق توقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.وعرجت صحف الجمعة على لقاء عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس بمكتبه بالقصر الرئاسي أمس، السفير المصري لدى السودان هاني صلاح حيث بحثا التطورات التي تشهدها العملية السياسية بالسودان والتي وصلت لمراحلها النهائية.ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم "العملية السياسية النهائية في السودان" خالد عمر يوسف، تأكيده أن تشكيل الحكومة الانتقالية مرتبط بحل القضايا الخمس العالقة المضمنة في الاتفاق النهائي.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو في رام الله الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوضع حد للإجراءات الأحادية ، التي تنهى بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطينية.// انتهى //14:28ت م0043