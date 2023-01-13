جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسيطلق فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان مساء غدٍ ، عددا من الفعاليات الرياضية بمدينة جيزان ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2023م المقام تحت شعار "أجمل وأدفا".وأوضح مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم بن يحيى الرياني أن الفعاليات تأتي استمراراً لحرص الفرع على المشاركة السنوية في مهرجان شتاء جازان التي ينفذها الفرع بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.وبين أن الفعاليات المنفذت تتضمن برنامجي "تحرك معنا ، ونشاطي" ، ودوري المحافظات لكرة القدم، والكرة الشاطئية، ودوري كرة القدم النسائية، ودوري الشطرنج، ولعبة البوتشيا لذوي الاعاقة، ورياضة الهايكنج، وبطولة بادل.//انتهى//15:08ت م0047