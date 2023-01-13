بريدة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسحصدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء) جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م بالمستوى البرونزي عن فئة المنشآت غير الربحية بدورتها السادسة وفقاً للمؤشر الوطني للتميز المؤسسي جراء تبنيها معايير النموذج الوطني للتميز .وسعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء) منذ سنواتها الأولى للرقي بخدماتها وعملها ، وكانت تهدف للتميز والجودة بتبنيها نماذج العمل المؤسسي من تخطيط إستراتيجي وتشغيلي وبناء اللوائح التنظيمية ونظام للجودة وإيجاد بيئة عمل محفزة وتحديد للتوجهات الإستراتيجية لتحقيق أثراً تنموي فعال لخدمة الأيتام والمجتمع .وأكد رئيس مجلس الإدارة أحمد السعيد أن الجمعية تحضى باهتمام ومتابعة كريمة من الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، مبيناً أن الجمعية عقدت عدة شراكات مع أبرز الشركاء والداعمين من الكفلاء والمتبرعين .// انتهى //15:11ت م0048