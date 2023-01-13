جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس؛ خطتها التشغيلية الجديدة "استثنائيون" 2023م، والتي تأتي امتدادا للخطط السابقة .وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي أن الخطة التشغيلية تشمل ثلاث مبادرات رئيسية هي: نعمل بالتزام ودعم بهدف تحقيق كفاءة إنفاق مالية عالية، ودعم خطط وزارة التعليم للاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها، وتطوير المعلمين والمعلمات مهنيا .وأضاف أن الإدارة تسعى لتنفيذ 10 برامج رئيسية تتضمن برامج مدركون وخارطة النجاح والإدارة الرقمية وبُناة المستقبل ووقاية وثراء ومتمايزون وجاهز ونتاج وبرنامج شركاء ، إضافة للمشاركة في 16 جائزة ومنافسة وتفعيل والاحتفاء بـ 35 مناسبة ويوما احتفائياً ، وعقد 13 شراكة مجتمعية مع القطاع الخاص .// انتهى //15:13ت م0049