القدس المحتلة 20 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 13يناير 2023م واسأصيب شاب فلسطيني اليوم بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة .وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها صوب شاب فلسطيني على المدخل الشمالي لمدينة البيرة مما أدى لإصابته بجروح خطيرة .وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ، أصيب العديد من الفلسطينيين في قرى بيتا وبيت دجن بالمدينة خلال قمع قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع لمسيرات مناهضة للاستيطان// انتهى //15:20ت م0051