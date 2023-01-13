سياسي / إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
الجمعة 1444/6/20 هـ الموافق 2023/01/13 م واس
القدس المحتلة 20 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 13يناير 2023م واس
أصيب شاب فلسطيني اليوم بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة .
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها صوب شاب فلسطيني على المدخل الشمالي لمدينة البيرة مما أدى لإصابته بجروح خطيرة .
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ، أصيب العديد من الفلسطينيين في قرى بيتا وبيت دجن بالمدينة خلال قمع قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع لمسيرات مناهضة للاستيطان
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15:20ت م
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