مكة المكرمة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأدى اكثر من نصف مليون مصل اليوم بالمسجد الحرام صلاة الجمعة وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي لضيوف الرحمنوجندت الرئاسة كافة الإمكانات البشرية والآلية العاملة بالرئاسة لتنظيم الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام لصلاة الجمعة وفق خطط وبرامج ومعايير تراعي أعلى معايير الجودة العالمية، ومستهدفات خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفينواعدت الرئاسة الخطط التشغيلية للمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام خلال هذا اليوم والتي تضمنت حشد (200) مشرف سعودي مؤهل للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على ( 4000 ) عامل وعاملة لغسل المسجد الحرام (10) مرات خلال اليوم، وتجهيز (7000) عبوة ماء زمزم داخل (4500) حافظة يوزعها (800) عامل في أرجاء المسجد الحرام .وفعلت خطط الاستفادة المثلى لمبنى التوسعة والساحات الشمالية واستغلال ما تحويه من مساحات واسعة وكافية لاستيعاب أعداد المصلين من قاعات متعددة ومنفصلة للصلاة مزودة بجميع الخدمات الميدانية المقدمة لضيوف الرحمن وتنفيذها وفق الخطط المعدة مسبقاً لتسهيل حركة قاصدي التوسعة الشمالية بكل يسر وسهولة، و تفعيل ( 19 ) موقعاً لإجابة السائلين داخل المسجد الحرام ب ( 11 ) لغة عالمية للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، ورفع مستوى الوعي لديهم عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى, بالإضافة لتكامل المنظومة الخدمية النسائية وفق مستهدفات تتضمن تفويج القاصدات إلى المصليات النسائية والأروقة بالاستفادة من الجوانب التوجيهية والإرشادية والخدمية والتقنية، ومساعدة القاصدات بالإجابة على أسئلتهن واستفساراتهن وغيرها من خدمات التوجيه المكاني والإرشاد الديني التي تُقدم للقاصدات بعدة لغات عالمية .ولم تغفل الرئاسة عن الزوار والمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث خصصت مسارات ومصليات خاصة بهم مجهزة بالعديد من الخدمات منها توفير مصاحف بلغة برايل, بالإضافة إلى الأقلام القارئة, وحاملات مرنة للمصاحف، وترجمة الخطب بلغة الإشارة، وتوفير العربات الكهربائية واليدوية لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة .كما رفعت الرئاسة الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وتهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي وعناصر الحركة الرأسية كالسلالم والمصاعد الكهربائية او الأفقية كالمنحدرات والجسور، وتجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الامام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة, وعن منظومة الأمن والسلامة تواجد (500) كادر أمن مدني لمتابعة استقبال قاصدي المسجد الحرام وسير الحشود بأدوار وساحات المسجد الحرام، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، عبر كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الأفراد وتطبيق خطة الطوارئ وتقلبات الطقس .// انتهى //15:37ت م0052