سياسي / مقتل 4 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة شرق كينيا
الجمعة 1444/6/20 هـ الموافق 2023/01/13 م واس
نيروبي 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس
لقي أربعة أشخاص في كينيا مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة، بالقرب من الحدود الشرقية مع الصومال .
وأفادت الشرطة الكينية في بيان اليوم، أن الأشخاص يعملون لوكالة الطرق السريعة في كينيا ، وكانوا يقودون قافلة مؤلفة من ثلاث سيارات من بلدة غاريسا إلى بورا عندما أصطدمت إحدى السيارات بالعبوة الناسفة المزروعة في الطريق وانفجرت، وأدت إلى مقتل أربعة منهم .
وأضافت الشرطة ، أن العبوة تعود لمسلحين يشتبه في أنهم ينتمون إلى حركة الشباب الإرهابية.
// انتهى //
16:26ت م
0056