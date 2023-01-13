نيروبي 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسلقي أربعة أشخاص في كينيا مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة، بالقرب من الحدود الشرقية مع الصومال .وأفادت الشرطة الكينية في بيان اليوم، أن الأشخاص يعملون لوكالة الطرق السريعة في كينيا ، وكانوا يقودون قافلة مؤلفة من ثلاث سيارات من بلدة غاريسا إلى بورا عندما أصطدمت إحدى السيارات بالعبوة الناسفة المزروعة في الطريق وانفجرت، وأدت إلى مقتل أربعة منهم .وأضافت الشرطة ، أن العبوة تعود لمسلحين يشتبه في أنهم ينتمون إلى حركة الشباب الإرهابية.// انتهى //16:26ت م0056