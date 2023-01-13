اقتصادي / ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع
الجمعة 1444/6/20 هـ الموافق 2023/01/13 م واس
عمّان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.54%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2624.3 نقطة .
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 8.3 مليون دينار أردني مقارنة مع 7.7 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 9.0%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 41.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 30.6 مليون دينار للأسبوع السابق .
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 22.5 مليون سهم، نُفذت من خلال
18221 صفقة .
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16:27ت م
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