الرياض 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأظهرت مؤشرات العمل التطوعي لعام 2022م تحقيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازات فاقت مستهدفاتها التي وضعتها الوزارة لذات العام، ضمن جهودها في دعم مسيرة العمل التطوعي والسعي إلى تحقيق أهدافه في رؤية المملكة 2030 والعمل على الوصول إلى مليون متطوع.وبينت المؤشرات أن عدد المتطوعين وصل إلى 658,036 متطوعًا ومتطوعة بلا تكرار، فيما بلغ عدد المتطوعين 5,413,821 بالتكرار.ونُفذت وخلال عام 2022م 373,395 فرصة تطوعية في مختلف مجالات العمل التطوعي التي تزيد عن 20 مجالاً، بإجمالي 39,986,793 ساعة تطوعية منقضية، استفاد من هذه الفرص والساعات التطوعية أكثر من65 مليون مستفيد من مختلف مناطق المملكة، كما تنوعت الفرص التطوعية المنفذة بين مستويات العمل التطوعي الثلاثة، إذ بلغت نسبة التطوع العام 44.5% والتطوع المهاري 35% فيما وصلت نسبة التطوع الاحترافي إلى 20.5% ، مما انعكس على ارتفاع القيمة الاقتصادية للساعة التطوعية ووصولها إلى 64.16 ريال سعودي للفرد وتحقيق عائد اقتصادي بلغ 923,373,528 ريال سعودي.وعلى جانب المنصة الوطنية للعمل التطوعي والتي تعد حاضنة التطوع والمنظمة له، بلغ عدد الأفراد المسجلين 1,253,398 فردًا، فيما بلغ عدد الجهات 5,215 جهة مسجلة وموفرة للفرص التطوعية.الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واصلت جهودها في دعم وتحفيز أطراف التطوع بإقامة النسخة الثانية من الجائزة الوطنية للعمل التطوعي الشاملة على عدد من المسارات التي تستهدف القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي ، إضافةً إلى الفرق التطوعية والأفراد.واستكملت الوزارة سعيها في تمكين التطوع الاحترافي بإقامة النسخة الثانية من مبادرة تطوع بخبرتك والتي اُختتمت بمشاركة وتطوع 16 من أصحاب المعالي، كما أُطلقت النسخة الأولى من ملتقى التطوع السنوي بمشاركة عدة جهات محلية في مختلف القطاعات.// انتهى //16:55ت م0060