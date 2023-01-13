قلقيلية 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفي والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان ، والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا في مختلف محافظات الوطن.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز بكثافة صوب الشبان المشاركين في المسيرة مما أدى لوقوع 3 إصابات بجروح مختلفة ، والعشرات بالاختناق بينهم نساء و أطفال عولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.وأضاف، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة فيما رد الجنود باطلاق الرصاص الحي ونصب الكمائن دون وقوع إصابات اواعتقالات .// انتهى //17:02ت م0061