الرياض 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأقيمت اليوم، ثاني المراحل الماراثونية من المرحلة الثانية عشرة من رالي داكار السعودية 2023، والتي كانت من الربع الخالي إلى شيبة، لمسافة 373 كم، منها 188 كم لمرحلة الربط، و185 كم للمرحلة الخاضعة للتوقيت.ونجح الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق "البحرين ريد إكستريم" في حصد المركز الأول في فئة السيارات، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، والسادسة في هذه النسخة، حيث سجّل لوب هذا الانتصار بزمن ساعة و56 دقيقة و21 ثانية، فيما حلّ السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق "أودي"، بفارق 3 دقائق و19 ثانية، تلاه القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا غازو" ثالثاً، بفارق 3 دقائق و31 ثانية عن لوب.وحافظ القطري ناصر العطية على المركز الأول في الترتيب العام، بفارق ساعة و27 دقيقة و10 ثوانٍ عن الفرنسي سيباستيان لوب، والذي خطف المركز الثاني من البرازيلي لوكاس مورايس سائق فريق "أوفر درايف" الذي تراجع للمركز الثالث، بفارق ساعة و29 دقيقة و11 ثانية.ونجح التشيلي ناتشو كورنيخو درّاج فريق مونستر إنرجي" بنيل المرتبة الأولى في فئة الدراجات النارية، مسجلاً ساعة و57 و27 ثانية، يليه الأسترالي دانيال ساندرز درّاج فريق "ريد بُل غاز غاز" ثانياً، بفارق 49 ثانية فقط، ومواطنه توبي برايس درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم" في المركز الثالث، بفارق دقيقة و28 ثانية.واستطاع الأسترالي توبي برايس الحصول على صدارة الترتيب العام، بفارق 28 ثانية عن الأمريكي سكايلر هاوز درّاج "هوسكفارنا"، والذي تراجع للمرتبة الثانية، بعد وصوله سادساً في هذه المرحلة، فيما يحتل الأرجنتيني كيفين ينافيديس درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم"، بفارق دقيقتين و40 ثانية.وتمكن البرازيلي مارسيلو ميديروس درّاج فريق "تاجواتور ريسينغ"، من تحقيق المركز الأول في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، وذلك بزمن ساعتين و37 دقيقة و4 ثوانٍ، تلاه السلوفاكي يوراي فارغا درّاج فريق "فارغا موتور سبورت"، بفارق دقيقة و36 ثانية، ومن بعدهما التشيلي جيوفاني إنريكو درّاج فريق "إنريكو ريسينغ" في المركز الثالث، بفارق 4 دقائق و7 ثوانٍ.وحافظ الفرنسي أليكساندر غيرو درّاج فريق "ياماها" على صدارة الترتيب العام، بفارق 59 دقيقةً عن الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو درّاج فريق "دراج أون رالي" صاحب المرتبة الثانية، كما حّل الأمريكي بابلو كوبيتي درّاج فريق "ديل أمو موتور سبورتس باي موتول" في المركز الثالث، بفارق ساعتين و17 دقيقة و30 ثانية.وأحرز الأمريكي ميتشل غوثري سائق فريق "ريد بُل أوفرود جونيور" المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، وذلك بزمن ساعتين و17 دقيقة و11 ثانية، متقدماً على التشيلي إغناسيو كازال سائق فريق "ياماها"، بفارق 29 ثانية، فيما حلّ البلجيكي غيوم دو ميفيوس سائق فريق "جي رالي" ثالثاً، بفارق 52 ثانية.وواصل الأمريكي أوستن جونز في صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، ومن خلفه زميله سيث كوينتيرو ثانياً، بفارق ساعة و4 دقائق و37 ثانية، يليهما البلجيكي غيوم دو ميفيوس ثالثاً، بفارق ساعة و25 و50 ثانية.وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4" دوّن البولندي ميتشل غوكزال سائق "إنرجي لانديا رالي تيم" اسمه في المركز الأول، بواقع ساعتين و19 دقيقة و7 ثوانٍ، يليه الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق "ريد بُل كان أم"، بفارق 7 دقائق و43 ثانية، ومن خلفهما البولندي مارتن غوكزال، بفارق 16 دقيقة و43 ثانية.وعزّز الليتواني باسيوشكا صدارته في الترتيب العام، متقدماً على البولندي إيريك غوكزال، بفارق 7 دقائق و43 ثانية، وفارق 16 دقيقة و43 عن ماريك غوكزال صاحب المركز الثالث.وفي فئة الشاحنات، نال الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق فريق "دي روي" المركز الأول، مسجلاً ساعتين و30 دقيقة و38 ثانية، متقدماً على مواطنه ميتشل فاندنبرينك سائق فريق "يورول تيم دي روي"، بفارق 18 دقيقة و38 ثانية، يليه والده مارتن فاندنبرينك ثالثاً، بفارق 31 دقيقة و51 ثانية.وفي الترتيب العام، تمكّن الهولندي يانوس فان كاستيرين من الحفاظ على المركز الأول في الترتيب العام، وبفارق 33 دقيقة و3 ثوانٍ عن الهولندي مارتن فاندنبرينك، فيما حافظ التشيكي مارتن ماسيك على المركز الثالث، بفارق ساعة و20 دقيقة و7 ثوانٍ.وتعرّض الهولندي باسكال دو بار سائق فريق "ريوالد داكار" الحاصل على المركز الأول في المرحلة العاشرة، إلى مشكلةٍ ميكانيكية، مما تسبب بعودته إلى مخيم البيت.ويغادر المتسابقون يوم غدٍ السبت 14 يناير، صحراء الربع الخالي، لبدء المرحلة الـ13 من رالي داكار السعودية 2023م، والتي ستكون من شيبة إلى الهفوف، لمسافة 673 كم منها 520 كم لمرحلة الربط، و153 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.// انتهى //18:40ت م0065