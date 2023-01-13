حائل 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأنهى فرع مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصلية بمنطقة حائل لعام ٢٠٢٢م تغطيه الأعمال الخاصة بالفرع بالمنطقة والمناطق الشمالية من المملكة التابعة لخدمات الفرع، بدعم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.وبين الفرع أنه تم خلال التغطية إنجاز ١٩٣ معاملة في التبليغ والولادة في عدد من مناطق المملكة بالسفر لها ورسم أوصاف الخيل وسحب عينات دم وزراعه الشرائح، حيث تصدرت منطقة حائل أعداد المعاملات المنجزة بـ ١٢٢ معاملة، ويليها منطقة الجوف بـ ٤٦ معاملة، وتم إنجاز ١١ معاملة في محافظة القريات، و٦ معاملات في منطقة الحدود الشمالية عرعر، بالإضافة إلى ٦ معاملات أنجزت في محافظة طريف، ومعاملتين في محافظة رفحا.// انتهى //18:41ت م0066