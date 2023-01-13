الرياض 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل فريق الزمالك المصري بالكأس والميداليات الذهبية للبطولة العربية الأولى للهوكي الخماسي والتي اقيمت على ملاعب الصالة الخضراء بالمجمع الاولمبي في الرياض، وحصل فريق الريان القطري على المركز الثاني والميداليات الفضية، وحل فريق الرواد العماني في المركز الثالث بالميداليات البرونزية.وحقق لاعب فريق رواد عمان راشد الفزراي جائزة افضل لاعب في البطولة، وحصل لاعب الريان القطري بيدرو كريسبو على جائزة أفضل هداف في البطولة، وجاء كريم فرحان لاعب الزمالك المصري كأفضل حارس في البطولة.وشارك في البطولة 7 فرق من دول عربية وخليجية هي فريق الزمالك المصري والريان القطري ورواد عمان العماني وشارك من السعودية صقور نجد ونقي والجبيل وفريق أساطير العرب.من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للهوكي على نجاح البطولة العربية الأولى للهوكي الخماسي والتي تأتي أمتداد للبطولات المحلية التي نظمت على مدار السنتين الماضيتين، مشيرا إلى سعي اتحاد الهوكي للتوسع في إقامة مثل هذه البطولات الدولية من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة لتصبح الهوكي كغيرها من الألعاب التي تستهوي الشباب وتكون جاذبة في المملكة،واوضح المهندس المنديل أنهم مستمرين في تنظيم مثل هذه البطولات، مثمناً الدعم الذي يجده اتحاد اللعبة من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.// انتهى //18:44ت م0067