نجران 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسنجحت جامعة نجران ممثلة بقسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة من استخلاص مادة حافظة طبيعية من قشور ثمار الحمضيات ، وتأكيد الفوائد العلاجية والمحاذير الطبية المتعلقة بتناول الأغذية النباتية ومنها الحمضيات.والتقت "واس" خلال جولتها في أركان مهرجان الحمضيات، برئيس قسم العقاقير الطبية بجامعة نجران الدكتور حمد بن صالح آل مخلص الذي أوضح أن الجامعة تشارك بركن خاص في المهرجان بهدف ابراز ما توصلت اليه الجامعة من نتائج في مجال البحوث الطبية المتعلقة بعلم المستحضرات الطبية المستخلصة من النباتات ومنها الحمضيات ، وخلص البحث العلمي الصادر عن القسم إلى كيفية التخلص من المواد الحافظة الكيميائية ، واستبدالها بمواد حافظة طبيعية ،حيث تم استخراج ماده Hesperidin من قشور اليوسفي وتعتبر هذه المادة الطبيعية ماده حافظة ، كما أثبتت الدراسة أن لها نشاط لقتل الكائنات الدقيقة ( الميكروبات).وأشار إلى أن الجامعة ممثلة بقسم العقاقير الطبية بكلية الصيدلة تقدم من خلال ركنها الخاص في مهرجان الحمضيات 2023 بنجران ، ملخص علمي عن أنواع الحمضيات في المنطقة والعناصر الغذائية لها مثل فيتامين ج (C) والمهم جدا في تقوية مناعة الجسم ومحاربة بعض الأمراض المزمنة ، ومجموعة الفلافونويدات التي تعطي ثمار الحمضيات لونها ورائحتها المميزة ، إضافة لاحتوائها على الألياف الغذائية وبعض العناصر المهمة مثل الكالسيوم ، والبوتاسيوم ، والفسفور ، والفوليت .وبيَّنَ الدكتور آل مخلص الفوائد الصحية للحمضيات والتحذيرات حول أن بعض الفواكه الحمضية مثل الجريب فروت تحدث تداخل مع بعض الأدوية مثل أدوية الضغط والكوليسترول مما يؤثر على فعالية الدواء بالجسم.//انتهى//18:49ت م0068