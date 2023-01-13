نيويورك 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب وزارة الخارجية الأفغانية .ويعقد المجلس، بحسب البيان الصحفي، اجتماعا مغلقا ومشاورات، اليوم، لبحث تطورات الوضع في أفغانستان.وأعرب الأعضاء عن تعازيهم وتعاطفهم مع أسر الضحايا، مؤكدين أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن في أفغانستان والعالم.وشددوا على الحاجة لمساءلة مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة وتقديمهم إلى العدالة.وحثوا جميع الدول على التعاون بشكل نشط بهذا الشأن مع كل السلطات ذات الصلة، بما يتماشى مع التزامات الدول وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.// انتهى //19:13ت م0069