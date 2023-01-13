تونس 20 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023م واسالتقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، بالعاصمة تونس، بمسؤولين من البنك الافريقي للتنمية.وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى التعاون المالي والخطط التنموية للحكومة التونسية.وأكد مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، خلال اللقاء دعم البنك للبرامج الإصلاحية لتونس، في وقت تخطط فيه الحكومة، اقتراض 100 مليون اورو من البنك لتمويل ميزانية الدولة.// انتهى //19:14ت م0071