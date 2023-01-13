طرابلس 20 جمادى الاخرة 1444هـ الموافق 13 يناير 2023م واسالتقى رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، برئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.وجرى خلال اللقاء - وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم - استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.// انتهى //19:19ت م0073