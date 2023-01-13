الرياض 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع أمس اجتماع مجلس الإدارة السادس, برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان بحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله الهزاع.ونوقِش خلال الاجتماع عدداً من الملفات الفنية والإدارية والخُطط المستقبلية, والاطلاع على روزنامة المسابقات المحلية والدولية المقبلة والمعسكرات لجميع الفئات السنية للعام 2023م.كما استعرض أعمال الفترة السابقة للعام الميلادي السابق 2022م، ومراجعة التقارير الدورية والاطلاع على ماتحقق من إنجازات خلال المشاركات الدولية.// انتهى //19:53ت م0075